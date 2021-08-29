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Российская креативная неделя

Туркластер "Город Гжель" в Подмосковье начнет свою работу с сентября 2023 года

В состав кластера войдут Гжельский фарфоровый завод, усадьбы "Быково" и "Раменское", фабричный комплекс, Боровской курган, а также мини-гостиницы, гостевые дома, рестораны, кафе, храмы и музеи

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Туристско-рекреационный кластер "Город Гжель" в Московской области начнет работу с сентября 2023 года. Ожидается, что к 2025 году турпоток составит около 700 тыс. человек, сообщил ТАСС вице-президент НКО "Союз Гжель", замгендиректора группы компаний "Народные художественные промыслы" ПАО АФК "Система" Коста Кадзов.

Работа над созданием туристско-рекреационного кластера "Город Гжель" в Подмосковье ведется с 2019 года.

"Туристический кластер уже заложен. По нашим подсчетам мы должны к 2025 году выйти на оценку около 700 тыс. туристов. [Кластер начнет работать] с 1 сентября 2023 года", - сказал он в кулуарах Российской креативной недели.

По его словам, это будет туркластер с современным производственным циклом как автоматического, так и ручного мануфактурного труда. В нем расположатся музей на 5 тыс. экспонатов, интерактивные зоны, а также образовательные площадки для молодежи. К осени 2021 года на территории туркластера будет построена парковая зона, добавил Кадзов.

Согласно информации на сайте правительства Московской области, туристско-рекреационный кластер "Город Гжель" включит в себя Гжельский фарфоровый завод, усадьбы "Быково" и "Раменское", фабричный комплекс, Боровской курган, а также мини-гостиницы, гостевые дома, рестораны, кафе, храмы, музеи. Планируется, что проект реализуют на принципе государственно-частного партнерства.

По данным Министерства культуры Московской области, в 2028 году старейшему промыслу России Гжели исполнится 700 лет. К этой дате власти приурочили планы облагородить территорию поселений Гжельское и Новохаритоновское в рамках региональной программы "Формирование современной комфортной городской среды" на 2018-2022 годы и создать там туристический кластер.

О Российской креативной неделе

Российская креативная неделя (Russian Creative Week) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

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