Дом в Химках отремонтировали после взрыва бытового газа в марте

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ремонтные работы в многоквартирном доме на Зеленой улице в подмосковных Химках, где 19 марта произошел взрыв бытового газа, завершены. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов в понедельник.

"Взрыв бытового газа практически разрушил четыре квартиры полностью в многоквартирном доме. <…> Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор Московской области - прим. ТАСС), вы пообещали, что 1 сентября дети пойдут в школу из своих отремонтированных квартир. За пять месяцев были проведены все работы по восстановлению дома. Общий объем средств составил 136,5 млн рублей, 80,5 млн - резервный фонд губернатора Московской области, в результате чего работы были выполнены своевременно и оперативно. Сегодня мы докладываем о том, что работы полностью завершены", - сказал Хромушин.

Он отметил, что в восстановленные квартиры жителей третьего подъезда и нижних этажей четвертого подъезда начали пускать с 17 августа. По его словам, самые пострадавшие квартиры находились на верхних этажах четвертого подъезда. С сегодняшнего дня жильцы этих квартир могут получить ключи и заехать в отремонтированное жилье. "У нас был проведен ремонт квартир, заменено все газовое оборудование, в том числе плиты и так далее", - добавил Хромушин.

Взрыв газа в жилом многоквартирном доме в Химках произошел 19 марта. В результате погибли четыре человека, еще четверо пострадали.