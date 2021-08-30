{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дом в Химках отремонтировали после взрыва бытового газа в марте

Самые пострадавшие квартиры находились на верхних этажах четвертого подъезда

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ремонтные работы в многоквартирном доме на Зеленой улице в подмосковных Химках, где 19 марта произошел взрыв бытового газа, завершены. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов в понедельник.

"Взрыв бытового газа практически разрушил четыре квартиры полностью в многоквартирном доме. <…> Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор Московской области - прим. ТАСС), вы пообещали, что 1 сентября дети пойдут в школу из своих отремонтированных квартир. За пять месяцев были проведены все работы по восстановлению дома. Общий объем средств составил 136,5 млн рублей, 80,5 млн - резервный фонд губернатора Московской области, в результате чего работы были выполнены своевременно и оперативно. Сегодня мы докладываем о том, что работы полностью завершены", - сказал Хромушин.

Он отметил, что в восстановленные квартиры жителей третьего подъезда и нижних этажей четвертого подъезда начали пускать с 17 августа. По его словам, самые пострадавшие квартиры находились на верхних этажах четвертого подъезда. С сегодняшнего дня жильцы этих квартир могут получить ключи и заехать в отремонтированное жилье. "У нас был проведен ремонт квартир, заменено все газовое оборудование, в том числе плиты и так далее", - добавил Хромушин.

Взрыв газа в жилом многоквартирном доме в Химках произошел 19 марта. В результате погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

Теги
Россия
В Подмосковье установят 300 постов для контроля за воздухом к 2024 году
Посты позволят контролировать предприятия на соблюдение разрешенного объема выбросов, а также установить нарушителей
Читать полностью