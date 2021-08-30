В Подмосковье установят 300 постов для контроля за воздухом к 2024 году

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. В Московской области планируют установить 300 стационарных постов контроля качества атмосферного воздуха к 2024 году. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"На сегодняшний день посты монтируются, преимущественно, в тех муниципалитетах, где зарегистрировано больше всего предприятий, состоящих в реестрах объектов негативного воздействия. Мы планируем установить по всему Подмосковью 300 таких постов к 2024 году", - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, посты позволят контролировать предприятия на соблюдение разрешенного объема выбросов, а также устанавливать нарушителей законодательства по охране воздуха. "Как показывают наши расчеты, все это вместе позволит в течение двух лет сократить выбросы загрязняющих веществ в Подмосковье на 10%", - отметил Разин.

Он добавил, что в 2022 году в Подмосковье появится единая информационная система, которая будет показывать состояние атмосферного воздуха в муниципалитетах в режиме реального времени.

На данный момент в Московской области установлено 65 постов контроля качества атмосферного воздуха.