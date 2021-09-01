Свыше 1,3 тыс. дворов благоустроят в Подмосковье в 2022 году

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Работы по комплексному благоустройству свыше 1,3 тыс. дворовых территорий проведут в следующем году в Московской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

"Мы определили адресный перечень дворов, подлежащих благоустройству в следующем году. В список вошли 1 344 адреса. Вопрос благоустройства дворов в нашем регионе является одним из приоритетных. И очень важно при этом учитывать мнение и запросы жителей", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

Отмечается, что в список вошли дворовые территории, которые ранее не ремонтировались по программе комплексного благоустройства. Он также был сформирован с учетом мнений жителей. Все адреса дворов можно посмотреть на портале "Добродел" и на сайте регионального Министерства благоустройства.

Программа по благоустройству дворов стартовала в Подмосковье с 2015 года. За это время в регионе обновили свыше 8,1 тыс. дворов, еще 735 дворовых территорий отремонтируют до конца этого года.