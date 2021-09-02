Власти Подмосковья могут получить право контролировать нарушения правил парковки

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московская областная дума направит законодательную инициативу в правительство РФ о наделении исполнительных органов власти Подмосковья полномочиями по принятию решения о задержании автомобиля, который неправильно припаркован. С соответствующим докладом на заседании областного парламента в четверг выступил председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

"Представленный к вашему вниманию проект закона направлен на решение одной из наиболее актуальных проблем региона в сфере транспорта - массовое нарушение водителями правил остановки и стоянки транспортных средств на улично-дорожной сети населенных пунктов и придомовых территориях путем наделения органов исполнительной власти Московской области полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 12.16 КоАП РФ", - сказал Баранов.

По его словам, законопроектом предусмотрено, что передача части полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях будет происходить в рамках соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и правительством Московской области.

"Данная законодательная инициатива должна быть направлена в правительство Российской Федерации для получения официального отзыва", - уточнил Баранов.

В пояснительной записке отмечается, что в России соответствующие полномочия в настоящее время успешно реализуются органами исполнительной власти Москвы и Санкт-Петербурга.