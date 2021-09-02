"РТ-Инвест" запустил проект по установке отечественных фандоматов в подмосковных школах

МОСКВА, 2 сентября./ТАСС/. Проект "РТ-Инвест" (входит в госкорпорацию "Ростех") по установке фандоматов по сбору алюминиевой и пластиковой тары в подмосковных школах запустили в школе № 29 города Химки, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В торжественной церемонии приняли участие глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Фандоматы - это первый этап для внедрения раздельного сбора мусора. И почему мы это в школах делаем? Потому что именно дети быстрее понимают то, что экология - это все-таки важный вопрос, и насколько чистым будет воздух, насколько чистой будет вода, настолько чистые продукты мы будем потреблять. Это наше здоровье, здоровье наших детей", - заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

По его словам, экопункты уже размещены в 50 школах Подмосковья, в ближайшее время будет установлено еще 400-500 фандоматов.

"Чисто станет тогда, когда мы сумеем предотвращать образование отходов. Любая банка, попавшая в экопункт, минуя мусорное ведро, является полезным сырьем, из которого произведут новую продукцию. Сегодня мы рады начать этот проект со всеми школьниками Подмосковья и их семьями. Сделаем вместе наш дом чище, а будущее - экологичнее", - отметил в свою очередь Андрей Шипелов.

"В торговых центрах мы также будем устанавливать их активно для того, чтобы получать чистый пластик, а его уже использовать, продавать", - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Планируется, что до конца года в Подмосковье пункты сбора будут установлены не только в школах, но и в общественных местах. Ранее в марте сообщалось, что всего в текущем году в регионе будет установлено 900 экопунктов.

Об экопунктах

Экопункт - это автоматы по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок на переработку. Благодаря сдаче тары в такие фандоматы жители могут получить баллы, которые можно будет потратить в магазинах или ресторанах.

В марте сообщалось, что первые экопункты по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок начнут устанавливать в общественных местах в Московской области в июле.