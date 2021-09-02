Комиссию по повышению финансовой грамотности населения создали в Подмосковье

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Комиссию по повышению финансовой грамотности населения Московской области образовали в регионе. Об этом говорится в опубликованном в четверг распоряжении правительства Подмосковья.

"В целях координации деятельности по реализации распоряжения правительства РФ <…> и повышения финансовой грамотности населения Московской области образовать комиссию по повышению финансовой грамотности населения Московской области", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, Министерство образования Московской области определили ответственным за подготовку программы мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Подмосковья.

В состав комиссии вошли 13 человек, в том числе заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Банке России Михаил Мамута и ряд заместителей глав подмосковных ведомств.

"Основными задачами комиссии являются: организация обеспечения согласованных действий органов государственной власти Московской области при их взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальным учреждением Банка России, органами местного самоуправления, образовательными организациями, общественными объединениями и иными заинтересованными органами и организациями; осуществление анализа реализации мероприятий сфере финансовой грамотности населения Московской области", - уточняется в материале.