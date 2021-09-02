Около 4 млн тонн отходов в Подмосковье отправили на вторичную переработку с 2019 года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Около 4 млн тонн бытовых отходов направили на вторичную переработку в Московской области с 2019 года, когда в регионе была введена система раздельного сбора мусора. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале пресс-службы губернатора Подмосковья "Воробьев Live".

"Благодаря жителям Подмосковья, которые разделяют дома мусор, с 2019 года на переработку удалось отправить около 4 млн тонн разного хлама. Раньше его попросту вываливали на свалках. Сегодня он уходит на современные КПО (комплекс по переработке отходов) - заводы, где из отходов добывают ресурсы, вторсырье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Подмосковье в марте 2021 года компания "РТ-Инвест" начала устанавливать фандоматы по сбору алюминиевых банок и пластиковых бутылок. Взамен тары жители получают купоны с возможностью выиграть призы. Для этого необходимо зарегистрировать купон на сайте eco-punkt.ru.

Кроме того, в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, гендиректором "РТ-Инвест" Андреем Шипеловым в школе № 29 в Химках запустили проект по установке фандоматов в подмосковных школах. В сентябре экопункты установят в 50 образовательных учреждениях области.

"Мы благодарны компании, которая начинает масштабную программу по установке экопунктов, чтобы формировалась культура, и разделение мусора было в каждой семье, на каждой кухне, в каждой школе. Дети задают темп взрослым. Наша задача - сделать так, чтобы можно было гулять и не встречать на своем пути бутылки или мусор. Все это будет утилизироваться, перерабатываться", - приводятся в сообщении слова Воробьева.