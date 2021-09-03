Власти Подмосковья и "Яндекс" будут сотрудничать в сфере ЖКХ и энергетики

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Московской области и компания "Яндекс" подписали соглашение об обмене информацией в сфере ЖКХ и энергетики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

Соглашение об информационном сотрудничестве подписали министр энергетики Московской области Александр Самарин, министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский и вице-президент по корпоративным отношениям ООО "Яндекс" Антон Шингарев.

"Теперь жители Московской области, благодаря "Яндексу", могут легко получить информацию о наиболее важных программах, реализуемых в регионе в сфере ЖКХ и энергетики. В частности, на "Яндекс.Картах" уже сейчас пользователи могут получить актуальную информацию о графике плановых отключений горячего водоснабжения в многоквартирных домах Подмосковья. Также стала доступной информация о графике подключения частных домовладений Московской области к газоснабжению по президентской программе "Социальная газификация", вся эта информация пользуется значительным спросом у наших жителей, и мы признательны Яндексу за такой конструктивный и полезный шаг", - приводятся в сообщении слова Хромушина.

Отмечается, что в рамках сотрудничества на сервисе "Яндекс.Карты" также планируют разместить сведения о сроках проведения капитального ремонта жилых домов и контактные данные организаций, управляющих многоквартирными домами в Подмосковье.