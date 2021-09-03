Водоемы на площади около 60 га расчистили в Подмосковье по программе "100 прудов и озер"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Первые водоемы общей площадью около 60 га расчистили в 22 городских округах Московской области по губернаторской программе "100 прудов и озер". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Работы на водной глади завершены на всех объектах. Работы выполнены на общей площади около 60 га", - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что после расчистки за чистотой прибрежных зон и акватории водоемов будут следить инспекторы экологического надзора и сотрудники администрации муниципалитета. Особое внимание будет уделено выявлению и ликвидации незаконных водосбросов.

Программа "100 прудов и озер" включает в себя работы по санитарной очистке, в том числе очистку акваторий и прибрежных зон от мусора, сухостойной и аварийной растительности, сведение камыша и водной растительности, вывоз мусора на объекты размещения. В некоторых муниципальных образованиях были проведены работы по благоустройству пляжных зон, установлены скамейки, оборудованы места для рыбалки, а также обустроены искусственные гнездовья для водоплавающих птиц.

Программа по очистке 100 прудов и озер стартовала в Подмосковье весной этого года. В следующем году по этой программе планируют очистить 60 прудов.