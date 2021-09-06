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Дополнительные экскурсии проведут для участников "Активного долголетия" в Подмосковье

Наибольшей популярностью пользуются маршруты в Коломенский кремль, Ново-Иерусалимский монастырь, парк "Патриот", Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Владычный монастырь

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Около 8 тыс. участников проекта для старшего поколения "Активное долголетие" смогут посетить дополнительные экскурсии в Московской области до конца года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Комитета по туризму Подмосковья.

"В настоящее время запущены дополнительные экскурсии для участников клуба "Активное долголетие" с питанием и экскурсоводами. Еще 8 тыс. членов клуба "Активное долголетие" могут посетить подобные экскурсии в Московской области до конца года", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что с начала года экскурсии по достопримечательностям Московской области посетили более 23 тыс. участников "Активного долголетия". Наибольшей популярностью пользуются маршруты в Коломенский кремль, Ново-Иерусалимский монастырь, парк "Патриот", Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Владычный монастырь.

По данным комитета, в настоящее время участниками проекта являются более 68 тыс. подмосковных жителей старшего поколения.

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