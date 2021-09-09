В Подмосковье волонтеры ежегодно будут обрабатывать от борщевика 1,7 тыс. га земли

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Волонтеры регионального общественного движения "Гидроэкология" ежегодно будут проводить работы по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Московской области. Планируется, что сорняк будет скошен на площади более 1,7 тыс. га, сообщила в четверг пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Министерство заключило соглашение о сотрудничестве с РОД "Гидроэкология". В рамках договора ежегодно волонтерами организации будет производиться покос более 1,7 тыс. га борщевика Сосновского на территории Подмосковья", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Сергея Воскресенского.

Министр отметил, что от сорняка планируется освобождать земли в Можайском, Истринском, Рузском городских округах, вокруг Клязьминского и Пироговского водохранилищ, а также канала имени Москвы.