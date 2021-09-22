Движение по первому этапу нового путепровода запустили в Мытищах

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта по первому этапу нового путепровода запустили в Мытищах. Дорожный объект предусматривает выезд на Ярославское шоссе, сообщила в среду пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Новый путепровод улучшит транспортную доступность западной и восточной частей города, а также обеспечит дополнительный выезд на Ярославское шоссе, разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте. Серьезно улучшится транспортная ситуация для более чем 260 тыс. жителей Мытищ. В утренние и вечерние часы пробки на въезде и выезде из города достигают 7-9 баллов, в которых жители теряют по 1,5 - 2 часа. С открытием движения по временной схеме время выезда из города сократится до 20 минут", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Четырехполосный путепровод длиной почти 160 м построен в составе транспортной развязки, общая протяженность которой с подходами и съездами составляет 2 км. Перспективная пропускная способность объекта составляет около 50 тыс. автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения по основному ходу - 80 км/ч, на съездах - 70 км/ч. Новый объект связан со строительством развязки на Ярославском шоссе, которую планируется открыть летом следующего года.