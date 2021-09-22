Ярмарки "Дары Подмосковья" начали работать в регионе

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Ярмарки "Дары Подмосковья", на которых можно приобрести сельскохозяйственную продукцию, заработали на территории Московской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Осенние ярмарки "Дары Подмосковья" стали в регионе уже традиционными. <...> Первая ярмарка проведена на территории городского округа Луховицы, где свою продукцию предложили порядка 10 фермерских и более 20 личных подсобных хозяйств. В ближайшие выходные аналогичные ярмарки пройдут в Химках, Серебряных Прудах и Шатуре", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия области Сергея Воскресенского.

Отмечается, что на ярмарках можно приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию у местных фермеров, агропромышленных предприятий и владельцев личных приусадебных участков. Кроме того, наряду с овощами, ягодами и фруктами на прилавках могут быть представлены молочная и колбасная продукция, мед, орехи, а также товары для консервации, садовый инвентарь и удобрения. Для одиноких пенсионеров и малоимущих граждан организована бесплатная доставка овощей до дома.