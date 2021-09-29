Власти Подмосковья прогнозируют рост урожая яблок в два раза в 2021 году

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Урожай яблок в Московской области в 2021 году может вырасти в два раза по сравнению с результатами прошлого года. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минсельхоза региона.

"Площадь яблоневых садов в регионе составляет порядка 400 га. Сегодня мы выращиваем такие сорта, как Антоновка, Мельба, Белый Налив, Мантет, Штрифель, Орлик, Макинтош, Рождественское и многие другие. Погода в этом году благоприятствовала урожаю яблок и наши хозяйства надеются, что соберут значительно больше, чем в прошлые годы. Увеличение планируется больше, чем в два раза", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

Он рассказал, что массовый сбор урожая яблок проходит в регионе весь сентябрь. В прошлом году было собрано более 124,4 тонн фруктов.

"С каждым годом урожайность ароматных, румяных, сладких и кисло-сладких на вкус подмосковных яблок увеличивается. В промышленных масштабах яблоки в Подмосковье выращивают в агропромышленном комплексе "Непецино" - порядка 60% , ЗАО "Совхоз им. Ленина", ФГБНУ ФНЦ "Садоводства" и "Шульгино". На сегодняшний день собрано порядка 200 тонн урожая яблок", - отметил Воскресенский.

Министр также рассказал, что основными территориями производства яблок в Подмосковье являются Ленинский и Коломенский городские округа.