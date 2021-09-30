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Компенсационные автобусы запустят на Горьковском направлении МЖД из-за строительных работ

На компенсационных автобусах пассажирам необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Компенсационные автобусы будут курсировать на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) в дни отсутствия движения поездов между станциями Реутов и Балашиха из-за строительства второго пути на ответвлении Горьковского направления. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Центральной пригородной пассажирской кампании (ЦППК).

"По воскресеньям, 3, 10, 24 и 31 октября с 00:30 до 16:20 не будет движения между станциями Реутов и Балашиха из-за строительства второго пути на ответвлении Горьковского направления. Часть поездов проследует от/до Железнодорожной вместо Балашихи, а остальные будут выведены из расписания. Также внесены точечные корректировки в график движения поездов, курсирующих по основному ходу Горьковского направления. Для пассажиров назначены компенсационные автобусы", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что от станции Балашиха автобусы будут отправляться каждый час с 05:30 до 16:30. Они проследуют без промежуточных остановок. От станции Реутов автобусы будут отправляться каждый час с 06:00 до 16:00. Они также проследуют без промежуточных остановок.

"16 и 17 октября в течение всего дня не будет движения между станциями Реутов и Балашиха из-за строительства второго пути на ответвлении Горьковского направления. Часть поездов от/до Балашихи проследует от/до Железнодорожной, а остальные будут выведены из расписания. Также внесены точечные корректировки в график движения поездов, курсирующих по основному ходу Горьковского направления", - добавили в компании.

Поясняется, что в эти дни для пассажиров также будут курсировать компенсационные автобусы. От станции Балашиха автобусы будут отправляться каждый час с 05:30 до 23:30, от станции Реутов - каждый час с 06:00 до 00:00. В обоих направлениях они проследуют без промежуточных остановок.

В материале отмечается, что для проезда на компенсационных автобусах пассажирам необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

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