Почти 450 тыс. детей из Подмосковья отдохнули в 2021 году в оздоровительных лагерях

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Около 450 тыс. детей из Московской области отдохнули в детских оздоровительных лагерях в 2021 году. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства соцразвития Подмосковья.

"Более 448 тыс. детей из Подмосковья отдохнули в детских оздоровительных лагерях. В этом году дети отдыхали не только в пределах нашего региона, а также на курортах Краснодарского края и Крыма. Сейчас в регионе проходит осенняя смена, в которой принимают участие порядка 500 детей из семей, оказавшихся в трудной ситуации", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что в летний сезон в Московской области работали свыше 100 лагерей. В них соблюдались санитарно-эпидемиологические меры, а сотрудники оздоровительных организаций проходили тестирование на коронавирусную инфекцию.