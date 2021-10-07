План по программе "Социальная газификация" выполнили на треть в Подмосковье

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более 250 км газопроводов построили в Московской области по президентскому проекту "Социальная газификация". Таким образом план по данной программе выполнен на треть, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе АО "Мособлгаз".

"В настоящий момент протяженность газопроводов, построенных по программе "Социальной газификации", превысила 250 км. Таким образом, уже сейчас в рамках президентского проекта "Мособлгаз" выполнил треть плана до конца года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на данный момент "Мособлгаз" выполняет строительные работы в 294 населенных пунктах Подмосковья, газопроводы уже доведены до границ 3 925 домовладений.

"Благодаря "Социальной газификации" прирост протяженности газораспределительной сети Подмосковья превзойдет все предыдущие годы. В среднем за год мы строили порядка 1 тыс. км. В этом году только по "Социальной газификации" мы построим 800 км, а помимо этого, у нас есть еще ряд программ, в том числе губернаторская и технологическое присоединение. Нагрузка на сеть увеличится, но это не отразится на качестве газоснабжения абонентов", - добавил генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов, чьи слова приводятся в сообщении.

Всего до конца 2022 года по программе "Социальная газификация" газом обеспечат около 300 тыс. жителей населенных пунктов Московской области.