В Подмосковье выписали более 380 млн рублей штрафов за борщевик

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Свыше 3,6 тыс. штрафов на сумму более 380 млн рублей выписали в Московской области за выявленные очаги произрастания борщевика Сосновского, сообщила во вторник пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"С начала текущего года административные штрафы за выявленные очаги борщевика на территории Подмосковья составили порядка 381 млн рублей. Всего выписано на сегодняшний день более 3,6 тыс. штрафов. Все штрафники привлечены к административной ответственности", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия области Сергея Воскресенского.

Он рассказал, что больше всего штрафов выписано правообладателям земельных участков в Рузском, Истринском и Можайском городских округах.

В министерстве напомнили, что размер штрафа для физического лица составляет от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 150 тыс. рублей до 1 млн рублей.