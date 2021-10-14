Более 20 фермеров Подмосковья представят продукцию на гастрономическом фестивале в Рузе

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Крестьянское Подворье" пройдет в подмосковной Рузе 16 октября, свою продукцию на ярмарке представят более 20 фермерских хозяйств региона. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства сельского хозяйства Подмосковья.

"Осенняя ярмарка "Крестьянское Подворье" проводится в целях поддержки крестьянско-фермерских хозяйств области, а также увеличения потребления натуральных качественных продуктов. В фестивале планируют участвовать более 20 фермерских хозяйств региона. Для них будут подготовлены торговые места. Особо фермеры планируют удивить гостей разнообразными сырами ручной работы из коровьего и козьего молока, конфетами из сыра и сырными угощениями на гриле", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

В пресс-службе отметили, что ярмарка пройдет 16 октября у стадиона "Урожай". На мероприятии будут представлены деликатесы из домашней птицы и другие мясные продукты, яйца, овощи, ягоды и фрукты, мед, травяные чаи, варенья и фермерский хлеб и кисломолочная продукция. Кроме того, гости фестиваля смогут принять участие в конкурсах и мастер-классах.