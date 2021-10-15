Около 100 объектов водоснабжения отремонтируют в Подмосковье до конца 2024 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Порядка 100 объектов водоснабжения планируется отремонтировать в Московской области к 2025 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

"Работы по улучшению качества питьевой воды у нас запланированы вплоть до конца 2024 года. В актуальный план работ регионального министерства ЖКХ входит строительство и модернизация около 100 объектов водоснабжения, которые будут снабжать чистой питьевой водой жителей городских округов Чехов, Можайский, Пушкинский, Богородский, Жуковский, Красногорск, Ленинский, Серпухов, Орехово-Зуевский, Талдомский, Солнечногорск, Волоколамский, Люберцы, Воскресенск, Дмитровский, Мытищи, Егорьевск, Одинцовский. Общий объем финансирования составит 8 млрд рублей, половина средств будет направлена из федерального бюджета в рамках президентской программы", - приводятся в сообщении слова Хромушина.

Он также рассказал, что за шесть лет качество водоснабжения было улучшено для 2 млн жителей, проживающих в 48 городских округах региона. Такой результат был достигнут благодаря созданию и модернизации почти 400 объектов водоснабжения, среди которых станции водоочистки и водозаборные узлы.

По данным управления Роспотребнадзора по Подмосковью, которые приводятся в материале, доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, по состоянию на первое полугодие текущего года составила 92,7%. "Этот показатель превышает плановое значение показателя 2021 года (90,1%), установленное государственной программой Московской области на 2,6%, благодаря чему Московская область по данному показателю занимает 5-е место среди 18 субъектов Центрального федерального округа", - сообщил Хромушин.

Он также рассказал, что до конца 2021 года планируется улучшить качество питьевой воды еще для 230 тыс. человек, проживающих в Балашихе, Богородском, Дзержинском, Зарайске, Ленинском, Люберцах, Одинцове, Раменском, Солнечногорске, Фрязине, Чехове, Щелкове и Можайске.