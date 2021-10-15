Более 3 тыс. неучтенных голов животных поставили на карантин в Подмосковье с прошлого года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. голов животных, несанкционированно ввезенных на территорию Московской области, выявили и поставили на карантин в регионе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства сельского хозяйства Подмосковья.

"Специалистами ветеринарной службы с целью обеспечения эпизоотического благополучия в регионе с прошлого года проводится мониторинг объявлений по продаже животных на интернет-ресурсах. Как правило, животные, обнаруженные через агрегаторы объявлений в интернете, ввозятся без обязательного согласования маршрута передвижения, без проведения необходимых карантинных мероприятий. За период проведения мониторинга выявлено 3 009 голов неучтенного поголовья животных", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

Он рассказал, что в ходе мониторинга объявлений в интернете выявляются владельцы, которые хотят продать животных. По указанным контактам специалисты уточняют у владельца информацию о предлагаемых к продаже животных. "Из выявленного неучтенного поголовья животных: крупного рогатого скота - 62 головы; мелкого рогатого скота - 1,5 тыс. голов; свиньи - 157; лошади - 42; птица - свыше 1,1 тыс. голов; кролики - 70; другие виды животных - 59 голов", - говорится в сообщении.

Министр также рассказал, что в случае необходимости после выявления неучтенных животных проводятся мероприятия по идентификации, регистрации, постановке на карантин и проведению необходимых профилактических и диагностических мероприятий.