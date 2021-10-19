Для борьбы с пробками на дорогах Подмосковья появятся 14 выделенных полос

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Власти Подмосковья в рамках мер борьбы с пробками на первом этапе создадут 14 выделенных полос на дорогах области. Об этом во вторник в ходе совещания с правительством региона и главами городских округов сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

"Одна из мер борьбы с пробками - беспрепятственное движение общественного транспорта. <…> В настоящий момент мы определили 50 проблемных маршрутов в 22 городских округах. <...> На первом этапе мы организуем 14 выделенных полос", - сказала Кротова, добавив, что на семи из них сделают переразметку, а еще на семи сделают локальные расширения.

По ее словам, выделенные полосы для общественного транспорта появятся в городских округах Долгопрудный, Красногорск, Ленинский, Мытищи, Одинцовский, Химки. В настоящий момент в Подмосковье уже сделали две выделенки.

Она добавила, что на "Доброделе" с 15 ноября по 15 декабря пройдет голосование по выделенным полосам для общественного транспорта. "Голосуют районы, где будут забираться полосы под выделенку у автомобилистов. Проведем эксперимент, то есть не будем сразу делать разметку или какие-то мероприятия. Сначала установим блоки на одну неделю, выделим полосу под автобусы и посмотрим, как это работает, не привело ли это к ухудшению ситуации", - уточнила Кротова.

Кроме этого, она отметила, что пробки на дорогах являются одной из главных причин недовольства жителей Московской области. Так, с начала 2021 года поступило более 30 тыс. жалоб на пробки, их количество за пять лет увеличилось в три раза.

На сегодняшний день в регионе убрали 100 пробок, до конца года будет устранено еще 200 пробок.