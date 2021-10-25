Проект по углубленному медосмотру детей стартовал в Подмосковье

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Проект "Здоровье школьников Подмосковья", в рамках которого планируется провести углубленный медицинский осмотр детей в возрасте от 10 до 17 лет, стартовал в Московской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минздрава региона.

"Врачи научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области создали новый проект под названием "Здоровье школьников Подмосковья". В ходе проекта специалисты - эндокринолог, невролог, хирург, ортопед, офтальмолог, уролог, педиатры, врачи УЗИ-диагностики и спортивной медицины - проведут углубленный осмотр детей возрастом от 10 до 17 лет городского округа Щелково. Первый осмотр уже прошел в Медвежьих озерах. Осмотрено 112 школьников, проведено более 400 консультаций и исследований", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается: что всего в рамках проекта планируется осмотреть около 500 школьников. В перспективе проект направлен на сохранение репродуктивного здоровья населения региона.