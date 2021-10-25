Рекультивация трех мусорных полигонов завершена в Подмосковье

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Рекультивация мусорных полигонов "Царево", "Слизнево" и "Вальцово" завершена в Подмосковье в рамках национального проекта "Экология". Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минприроды России.

"На трех полигонах за время их работы было накоплено более 3 млн кубометров отходов. Их рекультивация улучшит качество жизни 400 тыс. человек. На объектах ведется непрерывный мониторинг за их состоянием, осуществляется эксплуатация установленного оборудования", - говорится в сообщении.

Самым большим является полигон "Царево" в Пушкинском городском округе, чья площадь составляет 21,6 га. Он был закрыт в 2017 году, здесь были выполнены наиболее сложные работы. Создана бетонная чаша, в нее перемещены отходы, чтобы создать правильную форму тела полигона. Также построена подпорная стена высотой 11,5 м, проведены системы активной дегазации, сбора и очистки сточных вод. В результате выполненных работ улучшено качество жизни 180 тыс. человек.

"Полигон "Слизнево" (Наро-Фоминский городской округ) был закрыт в 2013 году. Общая площадь полигона - 10,2 га. На объекте возведена армогрунтовая стена высотой 10 м, тело полигона укрыто геомембраной общей площадью 85,2 тыс. кв. м, установлены системы дегазации и фильтрации сточных вод. Аналогичные работы были проведены и на полигоне "Вальцово" (городской округ Ступино), равнозначном по площади, они были завершены раньше намеченного срока", - уточняет пресс-служба.

Кроме того, в Подмосковье продолжается рекультивация еще четырех полигонов: "Часцы", "Съяново", "Каурцево" и "Парфеново". Завершение работ запланировано на 2022 год.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.