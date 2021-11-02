Около 115 тыс. домохозяйств в Подмосковье обеспечат газом до конца 2022 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Около 115 тыс. домохозяйств почти в 3 тыс. населенных пунктов Московской области концу 2022 года будут обеспечены газом в рамках реализации президентской программы "Социальная газификация". Об этом сообщила во вторник на свой странице в соцсети Instagram пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Тепло и уют еще для 300 тыс. жителей Подмосковья. В регионе полным ходом идет реализация президентской программы "Социальная газификация". <...> К концу 2022 года "голубым топливом" обеспечат 115 тыс. подмосковных домохозяйств почти в 3 тыс. населенных пунктах, куда ранее подведен магистральный газопровод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трубу до забора подводят бесплатно, оплата - только за подключение и установку газового оборудования внутри своего участка. "Каждому владельцу предложат оптимальный пакет, который позволит не переплатить. Заключить договор можно в офисах социальной газификации. В отдаленные населенные пункты они приезжают сами. Также обратиться можно в МФЦ, "Россети", "Мособлгаз", "Мособлэнерго" и "МособлЕИРЦ", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщается на сайте подмосковного правительства, программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится в беззаявительном порядке. Работы по программе идут в регионе с опережением графика, в четвертом квартале этого года планируется подключить к газу 38,9 тыс. домовладений.