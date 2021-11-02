В лесном хозяйстве Подмосковья сообщили, что не сжигают остатки от вырубки деревьев

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Комитет лесного хозяйства Подмосковья в период нерабочих дней - с 28 октября по 7 ноября включительно - не сжигает остатки от вырубки деревьев и кустарников. Ощущаемый в ряде районов Московского региона запах гари не связан с подобными работами, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе комитета.

"На все время действия дополнительных ограничительных мер, введенных на территории Московской области в связи с коронавирусом, комитетом лесного хозяйства области еще в конце октября было принято решение не проводить во время установленных нерабочих дней - до 7 ноября включительно - сжигания порубочных остатков, даже если погодные условия к этому располагают", - уточнили в пресс-службе, пояснив что запах гари при тумане в Московском регионе не связан с проведением таких работ.

Ранее в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области ТАСС сообщили, что туман с видимостью 200-700 м сохранится на территории региона до середины дня 2 ноября. Далее погода ухудшится, но пропадут туман и сопровождающий его легкий запах гари. По данным Минэкологии, речь не идет о серьезных выбросах промышленных предприятий, при данных метеоусловиях даже небольшое содержание в воздухе загрязняющих веществ вызывает подобный эффект.