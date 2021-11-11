Более 11 тыс. км дорог обработали противогололедными материалами в Подмосковье

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Первый снег выпал в Московской области минувшей ночью, дорожные службы обработали противогололедными материалами более 11,4 тыс. км дорог, сообщили в четверг в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В обработке и очистке дорог задействовали более 340 единиц спецтехники. Дорожные службы обработали и очистили противогололедными материалами более 11,4 тыс. км дорог", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в четверг в регионе прогнозируется дождь с мокрым снегом. На дорогах возможна гололедица. Министерство призывает водителей не выезжать на дороги на летней резине и быть внимательными за рулем.

"В связи с продолжающимися осадками дорожные службы готовы оперативно реагировать на погодные условия. В приоритетном порядке проводится очистка проезжей части и при необходимости обработка противогололедными материалами высокоинтенсивных и потенциально опасных участков: эстакад, мостов, крутых поворотов, спусков и подъемов", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.