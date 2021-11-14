В Балашихе несколько человек избили у подъезда мужчину после замечания

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мужчина пострадал в ходе конфликта на бытовой почве в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"12 ноября в микрорайоне Кучино, города Балашиха на улице Проспект Жуковского между жителями одного многоквартирного дома произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого получил телесные повреждения мужчина 1987 года рождения", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2. ст. 213 УК РФ), нарушителям может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

В областной прокуратуре добавили, что участники инцидента установлены. "Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле городской прокуратуры", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

Со своей стороны источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел вечером, когда мужчина возвращался с женой и маленьким ребенком домой. Он увидел, что некий на тот момент неизвестный мужчина непристойно ведет себя у подъезда дома, и сделал ему замечание. "Между мужчинами завязался словесный конфликт, который перерос в драку. На помощь неизвестному пришли еще несколько человек, которые избили отца семейства", - сказал собеседник агентства. Пострадавший вынужден был обращаться за медицинской помощью.