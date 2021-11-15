Стоимость строительства дублера Егорьевского шоссе в Подмосковье оценили в 60 млрд рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Строительство дублера Егорьевского шоссе в Московской области планируется начать в 2023 году, стоимость работ оценена в 60 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"За последние годы осуществлялись мероприятия по разработке транспортной модели по автодороге "Москва - Егорьевск - Тума - Касимов" (МЕТК - дублер Егорьевского шоссе), осуществлялся поиск потенциального инвестора и согласование финансовых показателей с условиями концессионного соглашения. Стоимость строительства дублера Егорьевского шоссе, после увеличения его протяженности (сейчас объект в продолжение Новоегорьевского шоссе, а не от Октябрьского проспекта) и более детальной предпроектной проработки, составит более 60 млрд рублей. В срок до 1 декабря этого года планируется заключение концессионного соглашения", - сказали в пресс-службе.

В министерстве рассказали, что ранее инвестор ООО "М.Е.Т.К." подал частную концессионную инициативу по строительству автодороги. В конце октября текущего года в ходе проведения конкурсных процедур был определен инвестор по созданию с последующей эксплуатацией автодороги. Срок действия концессионного соглашения составит 27 лет и 9 месяцев. В соответствии с проектом концессионного соглашения предусмотрен максимальный размер платы за проезд за 1 км пути. Так, стоимость для легковых авто составит 12 рублей, для среднегабаритного транспорта - 18 рублей, для автобусов и автомобилей для перевозки тяжелых грузов - 48 рублей.

"Планируемые сроки строительства - с 2023 по 2026 год. Ввести дорогу в эксплуатацию и запустить движение планируется в 2026 году", - добавили в министерстве.

В пресс-службе рассказали, что объект будет расположен на участке от городского округа Люберцы до деревни Кошерово Раменского округа. Протяженность автодороги превысит 36 км, предусматривается создание четырех полос движения. Расчетная скорость движения транспорта составит 120 км/час.

"Основные технические параметры МЕТК подлежат определению в процессе разработки документации по планировке территории и проекта межевания территории, с применением оптимальных конструктивных решений, максимального сохранения существующей застройки и минимального изъятия земельных участков", - поясняется в тексте.