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Жители Подмосковья смогут получить справки из центра занятости в онлайн-режиме

Достаточно оставить заявку на региональном портале госуслуг, нужный документ появится в личном кабинете

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Жители Московской области смогут оформить необходимые справки из центра занятости населения в электронном виде на портале госуслуг региона. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минсоцразвития региона.

"Теперь все необходимые справки из центра занятости доступны в электронном формате. Не нужно никуда ходить, достаточно оставить заявку на региональном портале госуслуг, необходимая справка будет в личном кабинете", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

В печатном виде получить документ можно в любом офисе МФЦ. По словам Каклюгиной, ежегодно за справками в центры занятости обращаются более 200 тыс. граждан.

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