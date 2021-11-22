Мингосуправления Подмосковья возглавит Надежда Куртяник

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство госуправления, информационных технологий и связи Московской области возглавит Надежда Куртяник. Она сменит Максима Рымара, который перейдет на работу в НИИ "Восход", сообщил в понедельник в ходе совещания правительства Московской области губернатор региона Андрей Воробьев.

"Что касается кадровых изменений, то Максим Александрович Рымар получил приглашение возглавить федеральный научно-исследовательский институт "Восход". Максим успешно со своей командой работал на цифровом направлении. Очень надеемся, что ваша деятельность уже на федеральном уровне не позволит забыть о Подмосковье. <...> На должность министра госуправления и информационных технологий и связи мы назначим Куртяник Надежду Васильевну", - сказал Воробьев.

Ранее Куртяник работала в должности заместителя министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Рымар руководил министерством с сентября 2018 года.