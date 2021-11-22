Свыше 620 тыс. поездок совершили пассажиры по сезонным маршрутам к подмосковным СНТ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Более 620 тыс. раз воспользовались пассажиры сезонными автобусными маршрутами к дачным товариществам и СНТ в Московской области, в этот дачный сезон пассажиропоток на маршрутах вырос на 43%, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В Подмосковье на сезонных автобусных маршрутах пассажиры совершили более 620 тыс. поездок, из них более 500 тыс. поездок в автобусах Мострансавто. В этом сезоне пассажиропоток к подмосковным дачным товариществам и СНТ увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что ежегодно более 40 дополнительных маршрутов, следующих до садовых и дачных товариществ, вводятся в Подмосковье на период дачного сезона. Автобусы на них курсируют по пятницам, субботам и воскресеньям, расписание синхронизировано с графиком движения электропоездов. Большинство маршрутов работают с апреля по октябрь-ноябрь.