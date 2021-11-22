Около 150 тюбинговых трасс планируют открыть зимой в Подмосковье

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Порядка 150 тюбинговых трасс, около 90 лыжных трасс и свыше 80 мест рыбалки планируется организовать в Московской области зимой. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

"Всего в Подмосковье, включая парки, дворы и другие пространства, откроется 326 катков, 281 хоккейная коробка, 90 лыжных трасс, 200 купелей, 149 тюбинговых трасс, 82 места зимней рыбалки, 18 горнолыжных курортов, 72 теплых зоны с очагами в парках, а также 271 зимний пункт питания", - сказали в министерстве.

В пресс-службе сообщили, что городские округа региона уже начали подготовку к Новому году.

Основными площадками проведения зимнего досуга станут места массовых мероприятий, знаковые общественные места, природные зоны, парки культуры и отдыха. Помимо этого, зимние развлечения будут организованы в природных зонах - там появятся лыжные трассы, горки для санок и тюбингов, "тепловые" зоны.

"В каждом городе Подмосковья будут организованы и украшены территории массовых мероприятий и знаковые общественные места - это площади, скверы, аллеи, бульвары, а также парки культуры и отдыха", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.