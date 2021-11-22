Отопление и горячую воду отключили в 45 домах в Химках из-за течи трубопровода

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Порядка 45 домов в подмосковных Химках отключили от центрального отопления и горячего водоснабжения из-за ремонта течи магистрального трубопровода. Работы планируется завершить к 19:00, сообщила в понедельник администрация городского округа Химки.

"В 45 домах в Старых Химках центральное отопление и горячая вода появятся к 19:00.

Ремонт течи магистрального трубопровода стал причиной отключения центрального отопления и горячего водоснабжения в домах № 8, 6А, 12, 14, 16, 16/10, 18, 20 на улице Кирова, в домах № 5 9/2, 11, 11А, 13, 22/1, 24, 26, 28/2, 30, 32, 32А на улице Московской, в домах № 2А, 3, 4, 6, 5, 8, 7 на улице Аптечной, в домах № 12, 13, 14 на улице Маяковской, в домах № 1, 2, 4 на улице Розы Люксембург, в домах № 1/30, 3, 4, 5, 6А на Пролетарской улице, в домах № 3, 5, 5А, 9, 11 на улице Чапаева, а также в доме № 3 на улице Коммунистической и в доме № 3/1 на Первомайской", - говорится в сообщении, размещенном на странице администрации в "Вконтакте".

В сообщении отмечается, что специалисты ТСК "Мосэнерго" проводят работы по замене аварийного участка трубы, для которых требуется раскопка. Завершить ремонт и восстановить подачу горячей воды и отопления планируется к 19:00.