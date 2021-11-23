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Более 7,7 тыс. км дорог в Подмосковье обработали противогололедными материалами

В работе минувшей ночью задействовали свыше 300 единиц дорожной техники

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Свыше 7,7 тыс. км дорог, из которых около 2,2 тыс. км являются опасными участками, обработали противогололедными материалами минувшей ночью. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Из-за ухудшения погодных условий в виде отрицательных температур и снега минувшей ночью дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами более 7,7 тыс. км подмосковных дорог, из которых порядка 2,2 тыс. км опасные участки. В противогололедных обработке и очистке дорог задействовали свыше 300 единиц дорожной техники", - говорится в сообщении.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, мосты, путепроводы, эстакады, крутые повороты, спуски и подъемы, а также дороги с высокой интенсивностью движения обрабатывались в приоритетном порядке.

В сообщении также отмечается, что во вторник в Московской области прогнозируется переменная облачность, температура воздуха опустится до 2 градусов ниже нуля. На дорогах возможна гололедица.

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