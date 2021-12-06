Опрос по организации выделенных полос на дорогах Подмосковья продлен до 31 декабря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Голосование на портале "Добродел" по организации выделенных полос на дорогах Московской области в 2022 году продлили до 31 декабря, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее в опросе по организации выделенных полос для общественного транспорта, который проходил с 21 ноября по 5 декабря, уже приняли участие более 3 тыс. жителей Подмосковья.

"По многочисленным просьбам жителей голосование по организации выделенных полос на дорогах Московской области в 2022 году продлили до конца месяца, до 31 декабря. Чтобы принять участие в опросе, необходимо авторизоваться на портале "Добродел" и перейти в раздел "Опросы", выбрать муниципалитет и оставить свой голос. Выделенки, которые наберут больше всего поддержки, планируется организовать в следующем году", - приводятся в сообщении слова министра транспорта области Алексея Гержика.

На голосование вынесены 10 выделенных полос, которые предлагается организовать в 2022 году на участках с наибольшим пассажиропотоком в Долгопрудном, Мытищах, Балашихе, Люберцах, Ленинском, Подольске, Красногорске, Химках. Жители округов Мытищи, Ленинский и Домодедово могут проголосовать несколько раз, так как в опросе участвуют не только те города, в которых предлагается сделать полосы, но и ближайшие к ним. Для удобства жителей голосования проходят отдельно по каждому округу в разделе "Опросы".