В Подмосковье открыли 10 кабинетов КТ в 2021 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Новое оборудование для проведения компьютерной томографии (КТ) появилось в 10 больницах Московской области в 2021 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Качественная диагностика лежит в основе постановки диагноза и своевременного назначения лечения. В этом году мы запустили 10 новых аппаратов компьютерной томографии, предварительно во всех кабинетах был проведен ремонт", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В материале отмечается, что медтехника приобретена по нацпроекту "Здравоохранение". Новое оборудование начало работать в Химкинской, Дзержинской, Долгопрудненской, Домодедовской, Зарайской, Королевской, Раменской, Шатурской, Щелковской больницах, а также в Московской областной больнице имени Розанова в Пушкино.