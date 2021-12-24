Более 100 фермеров примут участие в гастрономическом фестивале "Азбука Рождества" в Истре

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Свыше 100 фермеров и около 50 ремесленников представят гостям фестиваля "Азбука Рождества" в Истре свою продукцию. С 6 по 8 января возле музея "Новый Иерусалим" все желающие смогут приобрести сыр и молочные продукты, мясо, рыбу, хлеб и выпечку, мед, напитки, елочные игрушки, игрушки из дерева, жостовские подносы и многое другое, сообщила пресс-служба Комитета по туризму Московской области.

"С 6 по 8 января в Истре возле музея "Новый Иерусалим" для всех желающих прикоснуться к зимнему волшебству распахнет двери традиционный фестиваль "Азбука Рождества". Мероприятие, которое является зимний филиалом гастрономического летнего фестиваля "Сыр Пир Мир", по традиции будет проходить в рамках проекта "Зима в Подмосковье". Для гостей "Азбуки Рождества" будет построен новогодний мини-город, который окунет посетителей в атмосферу рождественского праздника и уютной красоты. "Прописку" в нем на три январских дня получат более 100 подмосковных и российских фермеров и около 50 ремесленников, которые примут участие в ярмарке рукоделий и народных художественных промыслов", - говорится в сообщении.

Для детей и взрослых на фестивале будет работать Рождественский каток, где любой желающий на своих или прокатных коньках сможет насладиться атмосферой веселья и спорта в яркой новогодней атмосфере, а также Рождественская горка.

В прошлом году на развлекательно-гастрономический фестиваль "Мастерская Рождества" приехали 140 фермеров, пивоваров и ремесленников из 30 городских округов Подмосковья и 18 регионов России. За три дня работы фестиваля было продано около 3 тонн сыра, 1,5 тонны мяса, 500 л молочной продукции, 200 кг рыбы, 100 кг меда и варенья и 3 тыс. изделий народных художественных промыслов.