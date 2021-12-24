Власти Подмосковья прорабатывают создание виртуальной соцкарты

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 24 декабря. /ТАСС/. Виртуальная социальная карта, по которой можно будет воспользоваться общественным транспортом, может появиться в Подмосковье в 2022 году. Об этом сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

"Виртуальная социальная карта - мы над этим работаем совместно с нашим министерством социального развития и Москвой, потому что как льготники Москвы ездят на нашем транспорте, так и наши льготники ездят на транспорте Москвы. Нам в этот проект необходимо заходить вместе", - сказала Кротова.

Она добавила, что проект планируется реализовать в 2022 году.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина сообщала, что бесплатный проезд на общественном транспорте по социальной карте жителя Московской области продлен до 2023 года. Всего в Подмосковье бесплатным проездом по соцкарте пользуются свыше 2 млн человек.