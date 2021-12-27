В Подмосковье более 18 тыс. га земель обработали от борщевика в 2021 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Свыше 18 тыс. га земель обработано от борщевика Сосновского в Подмосковье по итогам кампании 2021 года, план выполнен на 100%, сообщила в понедельник пресс-служба Мособлдумы.

"По итогам кампании 2021 года было обработано более 18 тыс. га земель, план выполнен на 100%. Также в области решили привлекать для работ по очистке земель от борщевика осужденных. Речь идет о тех, кому за нетяжелые преступления, вроде мелкого мошенничества или систематического нарушения общественного порядка, назначают наказание в виде принудительных работ сроком от двух месяцев до пяти лет. В 2021 году 76 осужденных работали в 15 городских округах, ими было обработано 193 га", - приводятся в сообщении слова директора государственного казенного учреждения Московской области "Центр агропромышленного развития" Полины Булычевой.

В 2022 году к работам планируется привлечь 275 осужденных в 21 городском округе, они расчистят 2 тыс. га. В бюджете Московской области на 2022-2024 годы на проведение работ по борьбе с борщевиком предусмотрено 14 млн рублей ежегодно.

Уточняется, что с 2018 года в Подмосковье действуют штрафы за неудаление борщевика: для граждан - от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 150 тыс. до 1 млн рублей.