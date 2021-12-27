Оплата проезда картой "Тройка" стала доступна во всех автобусах Мострансавто в Подмосковье

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Все автобусы подмосковного перевозчика Мострансавто оснастили функцией оплаты проезда транспортной картой "Тройка". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Тройка" теперь во всех автобусах Мострансавто. Оплата картой стала доступна не только в транспортных средствах, где установлены стационарные валидаторы, но и в автобусах с мобильными терминалами оплаты проезда. Услуга теперь доступна в 4 тыс. автобусах Мострансавто на 1,2 тыс. маршрутах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря оплате проезда "Тройкой" ежемесячная экономия пассажиров составляет от 7% до 35%. В год экономия может превысить 4,8 тыс. рублей.

"Оплачивать проезд одной картой "Тройка" на всех видах общественного транспорта удобно для жителей Московского региона. С момента запуска "Тройки" в автобусах Подмосковья совершено свыше 4,3 млн поездок, это около 24 тысяч операций в день", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Игоря Трескова.

В материале поясняется, что во всех автобусах, где принимают карту, размещены специальные стикеры. Кроме того, на автовокзалах региона планируется раздать пассажирам более 5 тыс. транспортных карт.

"Ежедневно миллионы пассажиров Подмосковья приезжают в столицу на учебу, работу, по делам. Поэтому, конечно, для них возможность оплаты проезда картой "Тройка" - это привычно, выгодно и удобно. Уже сейчас жители Подмосковья могут оплачивать проезд картой "Тройка" в более чем 4 тыс. транспортных средствах по всему Подмосковью. В следующем году в совместных планах с регионом - подключить к билетной системе еще более 9 тыс. транспортных средств, а в дальнейшем - ввести оплату картой "Тройка" на всех маршрутах Московской области", - приводятся в материале слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.