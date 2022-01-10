Около 1,5 млн человек посетили парки Подмосковья в новогодние каникулы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Новогодние мероприятия прошли в 120 парках Московской области с 1 по 9 января, их посетили почти 1,5 млн человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"С 1 по 9 января в 120 парках Московской области прошло более 1 500 новогодних мероприятий. В парках побывали почти 1,5 млн жителей и гостей Подмосковья", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что для посетителей были организованы мастер-классы, анимационные программы и спортивные соревнования. Также работали катки и лыжные трассы, где каждый желающий мог научиться кататься под руководством опытных тренеров.