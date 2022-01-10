{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 1,5 млн человек посетили парки Подмосковья в новогодние каникулы

Для посетителей были организованы мастер-классы, анимационные программы и спортивные соревнования

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Новогодние мероприятия прошли в 120 парках Московской области с 1 по 9 января, их посетили почти 1,5 млн человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"С 1 по 9 января в 120 парках Московской области прошло более 1 500 новогодних мероприятий. В парках побывали почти 1,5 млн жителей и гостей Подмосковья", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что для посетителей были организованы мастер-классы, анимационные программы и спортивные соревнования. Также работали катки и лыжные трассы, где каждый желающий мог научиться кататься под руководством опытных тренеров.

Более 36 тыс. км дорог очистили от снега в Подмосковье за сутки
В настоящее время на уборку вывели более 2,7 тыс. единиц спецтехники
Читать полностью