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Около 50 тыс. семей Подмосковья начали получать повышенное пособие на детей

Размер выплаты составляет 14 748 рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Порядка 50 тыс. семей Московской области начали получать повышенное пособие на детей от трех до семи лет, его размер составляет 14 748 рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

"Более 50 тысяч семей в Подмосковье получают повышенный размер пособия на детей от трех до семи лет. Размер выплаты в этом году увеличен и составляет от 7 374 до 14 748 рублей и зависит от уровня дохода семьи", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что в январе родителям поступила выплата уже в повышенном размере. Заявлений для перерасчета выплаты не требуется - все происходит в автоматическом режиме.

"Также в этом году мы проиндексировали наше региональное ежемесячное пособие семьям с низкими доходами. Так, например, на детей от полутора до трех лет родители, которые воспитывают их в одиночку, будут получать 8 500 рублей в месяц. А полные семьи на детей этого же возраста - 6 000 рублей", - добавила Каклюгина.

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