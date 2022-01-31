Более 2,4 тыс. единиц спецтехники вывели в Подмосковье для уборки снега

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Порядка четверти месячной нормы осадков выпадет в ближайшие дни в Московской области из-за прихода циклона "Надя", для уборки дорог задействовали более 2,4 тыс. единиц спецтехники и почти 4 тыс. рабочих, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Ведется очистка дорог и вывоз снега. Все дорожные службы мобилизованы. На дороги Подмосковья выведено более 2,4 тыс. единиц дорожной техники, в том числе порядка 600 комбинированных дорожных машин, и свыше 3,9 тыс. рабочих", - приводятся в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

В материале отмечается, что в Москве и Подмосковье действует "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы и снега. По прогнозам синоптиков, в результате наступления циклона "Надя" в ближайшие два дня выпадет около четверти месячной нормы осадков в виде снега. Сугробы в регионе вырастут до 50-52 см.