Школа на 825 мест откроется в Истре в начале 2023 года

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Школа, в которой смогут обучаться 825 детей, откроется в микрорайоне Восточный в Истре в начале 2023 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Новая трехэтажная школа для 825 учащихся появится в микрорайоне Восточный городского округа Истра. Это одно из 25 учебных заведений, в фундамент которых заложили "капсулы времени" в августе 2021-го. Андрей Воробьев проверил ход работ и отметил, что уже в начале 2023 года дети смогут сесть за парты в современной школе рядом с домом", - говорится в сообщении.

Школу планировали построить еще в 2019 году, однако из-за банкротства застройщик не выполнил обязательства. В микрорайоне сделают отдельные блоки для младших, средних и старших классов, что позволит регулировать потоки учащихся. Кроме того, в группах продленного дня организуют спальни и игровые. Также в школе предусмотрены два спортзала, актовый зал, столовая, библиотека с ИТ-зоной, медпункт.

"Регион развивается. Важно иметь не только форму: госпиталь, школу и детский сад, но и содержание. Для этого нужно привлекать способных, талантливых учителей и не отпускать тех, кто себя реализовал. Мы должны постоянно быть в диалоге со специалистами разных профессий, которые обеспечивают качество жизни. В этом году открываем 20 школ. Каждая из них имеет огромное значение. Все дети хотят учиться в современных школах с необходимым оборудованием. Запрос очень большой, мы его видим и стараемся с этим справляться", - приводятся в материале слова губернатора.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время в Истре более 1,1 тыс. детей ходят на занятия во вторую смену. Новая школа поможет решить эту проблему для многих учащихся.