До 7 млн льготников Подмосковья оформили билеты на электрички бесконтактным способом

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Почти 7 млн пассажиров-льготников воспользовались сервисом бесконтактного оформления билетов на железнодорожных станциях в Московской области за второе полугодие 2021 года. Новая функция была запущена 1 июля прошлого года, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ЦППК.

"За второе полугодие 2021 года почти 6,8 млн пассажиров отправились с остановочных пунктов Московской области с использованием функции бесконтактного оформления льготных билетов. Чаще всего пассажиры пользовались новой функцией на Казанском направлении - 1,2 млн пассажиров. На втором месте - Ярославское и Рижское направления - по 1,1 млн", - сказали в пресс-службе.

Там же уточнили, что с 1 июля 2021 года сервис стал доступен для льготных категорий граждан Московской области, имеющих право на 100% скидку на проезд. Функция активируется на социальных картах и доступна на всех станциях Москвы и Подмосковья, оборудованных турникетными или валидаторами.

"Пользоваться услугой легко и удобно: обладателям социальной карты больше не нужно оформлять отдельный билет в кассе для каждой поездки, активацию требуется производить в пригородных билетных кассах всего лишь раз в год. Это помогает пассажирам значительно экономить время", - добавили в ЦППК.