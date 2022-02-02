В Клину приступили к сносу самовольно построенного в водоохранной зоне парк-отеля

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Самовольно построенный парк-отель, расположенный на водоохранной зоне, начали сносить в Клину. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

"В Клину приступили к сносу самовольно возведенного парк-отеля. Объект незаконно был построен в водоохранной зоне. Завершить демонтаж зданий и вывезти весь строительный мусор планируется до конца февраля этого года", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что в 2004 году участок передали предпринимателю для строительства пожарного водоема, однако в результате здесь был построен объект загородного отдыха. После выявления факта незаконного использования земель особо охраняемой природной зоны в коммерческих целях администрация отказалась от договорных отношений с предпринимателем и подала исковое заявление в суд о признании построек самовольными и необходимости их сноса. В декабре 2019 года суд признал парк-отель подлежащим сносу самостроем.

На основании судебного решения было возбуждено исполнительное производство, но собственник продолжил эксплуатировать участок в своих целях. Чтобы решить ситуацию, администрация обратилась в суд за предоставлением права на самостоятельный снос с взысканием всех понесенных расходов с собственника. Отделением Клинского городского суда иск удовлетворен, и право сноса объекта предоставлено муниципалитету.

"Губернатором Московской области поставлен на особый контроль вопрос борьбы с существованием на территории региона объектов самостроя. Ход сносов незаконных строений, вызывающих наибольшее раздражение населения и имеющих криминальную репутацию, поручено Главному управлению региональной безопасности Московской области. К таким контрольным "горе-постройкам" относятся незаконные хостелы, объекты, построенные с нарушением градостроительных правил, и все сооружения возведенные в природоохранных зонах", - процитировали в пресс-службе зампреда правительства - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Романа Каратаева.