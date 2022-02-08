Почти 100 млн рублей направят в Подмосковье на обновление лесопожарной техники

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Порядка 100 млн рублей направят в 2022 году в Московской области на закупку и обновление лесопожарной техники, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"В этом году для усиления лесопожарных формирований правительство Московской области выделило более 95 млн рублей из регионального бюджета на закупку специализированной техники и оборудования. Это мощная поддержка от области, которая позволит обновить существующий парк", - процитировали в пресс-службе зампредседателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

В комитете пояснили, что закупка будет осуществлена в рамках национального проекта "Экология" федерального проекта "Сохранение лесов". Техника предназначена для доставки к месту личного состава и оборудования для ликвидации пожара. Обновление и усиление группировки сил и средств позволит повысить оперативность реагирования лесопожарных формирований на возгорания.

"Для закупки техники и оборудование на этот год предусмотрено финансирование и из федерального бюджета в размере более 2 млн рублей. Всего на средства регионального и федерального бюджетов будут проведены закупки четырех тралов, двух бульдозеров, трех АЦ-10, трех грузовых автомобилей, двух квадроциклов и восьми единиц оборудования. В ближайшее время будут проведены необходимые конкурсные процедуры", - отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.