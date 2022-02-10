В Подмосковье водителям "Мострансавто" поднимут зарплату в среднем на 15%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Подмосковья приняли решение поднять заработную плату водителям "Мострансавто" в среднем на 15%. Об этом в четверг написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале.

"Сейчас в Подмосковье не хватает водителей автобусов: недобор в штате, к тому же 1,6 тыс. человек на больничном. В соседних регионах такие же проблемы. Тем, кто на линии, приходится работать больше. С учетом всего этого мы решили поднять водителям "Мострансавто" зарплаты в среднем на 15%", - написал Воробьев.